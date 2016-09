Das Equipment von Muse

Ziemlich genau vor 15 Jahren hatten Muse mit New Born damals ihren kommerziellen Durchbruch und sind seit dem eine feste Instanz in unserer Rock und Pop Kultur. Und auch ihr erstes Album Showbiz von 1999 birgt schon die ein oder andere Perle und besticht vor allem durch Vielschichtigkeit an verschiedensten Gitarrensounds und natürlich auch Keyboards, Pianos, Harmoniums etc.

Was Matthew Ballamy an Stage-Pianos und Synthesizern schon alles gespielt (und verbraucht hat), dazu gibt’s auf dieser Seite einen umfassenden Überblick: musewiki.org/Keyboards.

Übrigens auch sehr klickenswert für Schlagzeuger, Bassisten und Gitarristen.

Eine Mixpraxis zur Produktion des Albums Drones, haben die Kollegen von Sound & Recording verfasst.