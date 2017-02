CME XKey Ultraflaches Masterkeyboard

Zum mobilen Musikmachen mit iOS-Geräten und/oder Laptop kommt man in der Regel mit dem Touchscreen bzw. Trackpad, Tastatur und Kopfhörern bestens aus. Dennoch will man immer mal schnell eine Bassline, ein Pad oder einen Drumbeat eintippen. Die ultraflache Minimal-Tastatur XKey von CME wäre da ein praktisches Reise-Utensil, denn sie passt neben Netzteilen und Interface locker auch noch in die Laptoptasche.

Von den 25 flachen Tasten sollte man natürlich nicht erwarten dürfen, damit Klaviersonaten darzubieten, sondern – wie gesagt – mal eben eine paar einfach Linien oder Chords in den Sequenzer zu spielen. Dafür reicht das XKey allemal. Man sollte ganz sicher auch an die polyfone Aftertouch-Funktion nicht zu hohe Erwartungen stellen, denn die funktioniert nicht immer wirklich gut. Auch Modulation und Pitchbend per druckempfindlichen Tastern sind irgendwie schon gewöhnungsbedürftig – aber immerhin mit an Bord.

Abgesehen von diesen Kleinigkeiten macht das XKey seinen Job als USB-Tastatur für den mobilen Einsatz zuverlässig: robuste Hardware, an der nichts abbrechen kann, einfachste Installierung dank Class-Compliant-Treiber. Und all das für knappe 100,– Euro: tiptop!

Hersteller/Vertrieb: CME / Hyperactive

Internet: www.hyperactive.de

UvP: 109,— Euro