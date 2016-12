Cinematique Instruments: Charakter Piano Collection

Mit der Charakter Piano Collection veröffentlicht Cinematique Instruments ein interessantes Klavier-Quartett für NI Kontakt. Jedes dieser vier Instrumente besitzt dabei einen sehr speziellen sowie einzigartigen Charakter.

Hinter dem Practice Piano versteckt sich ein an der Musikakademie in Brisbane/Australien eingefangenes Klavier welches sich über eine „Granny“-Parameter-Option noch in altes Kellerklavier morphen lässt.

Für das Upright Piano stand ein Zeither & Winkelmann Piano aus dem eigenen Studiofundus, welches ohne viel Zutun einen schönen und warmen Pianosound generiert.

Das Intimate Piano ist eine weitere Variante des Zeither & Winkelmann und eine ganz besondere Spezialität. Unter Verwendung einer extrem dichten Mikrofonierung aus zwei unterschiedlichen Positionen und einer extrem leisen Spielweise haben die Spezialisten von Cinematique Instruments ein virtuelles Instrument mit einer sehr außergewöhnlichen Atmosphäre geschaffen.

Mit dem Soundboard Piano steuert das Kölner Entwicklerteam noch die Sample Library eines bis auf Rahmen, Saiten und Resonanzboden zerlegtes Klaviers bei. Durch das Anzupfen der Saiten entstehen neuartige aber irgendwie auch bekannte Sounds.

Ergänzt wird das Komplettpaket durch 8 verschiedene Reverbs und weitere Effekte. Die Charakter Piano Collection schlägt mit 88,– Euro zu Buche. Aktuell gibt es das Paket noch mit einem Cinematique Xmas Rabatt zum Kurs von 60,– Euro.

www.cinamtique-instruments.com