C. Bechstein Digital veröffentlicht Digital Grand

Die C. Bechstein Pianomanufaktur überrascht mit dem neu gegründeten Tochterunternehmen C. Bechstein Digital.

Mit Digital Grand stellt dieses auch direkt sein erstes Softwareinstrument für Native Instruments Kontakt Plattform vor. Bei Digital Grand handelt es sich um eine extrem aufwändig produzierte Sample-Library eines C. Bechstein D 282 Flügels welcher in den legendären Teldex Studios unter der Regie des dreifachen Grammy-Gewinners Tobias Lehmann im M/S-Verfahren eingefangen wurde.

Oliver Hutz, Geschäftsführer C. Bechstein Digital bei den Aufnahmen in den Teldex Studios.

Insgesamt wurden drei klassische Abhörpositionen mit einem puristischen und ausgesprochen nahen Mikrofonierungs-Setup nuanciert und facettenreich mit einer Auflösung von 192 kHz bei 24 Bit abgenommen. Insgesamt entstanden so weit über 10.000 Samples welche letztlich einzeln per Hand intoniert wurden.

Der dreifache Grammy Gewinner Tobias Lehmann bei der Optimierung der Mikrofonierung des C. Bechstein D 282 Grand Pianos.

Für dieses Vorhaben arbeiteten Software-Entwickler und Klavierbauer Hand in Hand um den wahren Charakter des Ausnahme-Flügels in seiner ganzen Natürlichkeit in ein würdiges Virtuelles Instrument zu portieren.

Auch die Benutzeroberfläche des Digital Grand wurde unter diesen Gesichtspunkten mit Hinblick auf die praktische Anwendung in einem DAW-Setup sehr intuitiv und mit der richtigen Wertschätzung an das Ausgangs-Instrument gestaltet.

Das C. Bechstein Digital Grand ist ab dem 1. Oktober zu einem Preis von 249,– Euro als Download und für 349,– Euro auch direkt auf USB-Flashspeicher erhältlich. Das Softwareinstrument unterstützt Native Instruments Kontakt für macOS und Windows sowie den mit den Komplete Control S Musterkeyboards eingeführten NKS-Standard für komfortables Parameter-Mapping.

Mehr zum klanggewaltigen Digital Grand von C. Bechstein Digital ab 1. Oktober unter:

www.bechstein-digital.com