Alpha Pianos mPiano

Die niederösterreichische Innovations-Schmiede Alpha Pianos verkündet die Serienreife des bereits für sein revolutionäres Design mit dem Red Dot Award ausgezeichneten mPiano.

Bereits am 28. November wurde die finale Version des Controllers von Konstantin Wecker auf einem Pressetermin der Weltöffentlichkeit vorgestellt. Die Besonderheit des mPiano steckt neben seinem extravaganten Äußeren vor allem in den inneren Werten. So verfügt das Gerät über eine weltweit einzigartige touchsensitive Tasten-Oberfläche die es ermöglicht Controller-Daten über die gesamte Tastenlänge zu modulieren.