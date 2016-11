Thomann sucht den X-Mas Song 2017

Das Musikhaus Thomann und Backstage Pro suchen beim Thomann X-Mas Song Contest 2016 wieder den besten Weihnachtssong. Solokünstler und Bands haben neben dem Ehrentitel „Thomann X-Mas Song 2016“ zudem auch noch die Chance einzigartige Gewinne abzuräumen.



Der Hauptgewinn umfasst eine exklusive VIP-Reise zu Thomann nach Treppendorf inklusive Übernachtung in der UNESCO-Weltkulturerbestadt Bamberg sowie ein 500-Euro-Gutschein des Musikalienhändlers. Der Komponist des zweitbesten Songs erhält einen Thomann-Gutschein in Höhe von 250 Euro und der Drittplatzierte einen Einkaufsgutschein im Wert von 100 Euro. Die Teilnehmer auf Platz vier und fünf dürfen sich zudem über ein Goodie-Paket von Thomann freuen.

Der Wettbewerb besteht aus zwei Runden. In der ersten Runde vom 24. November bis einschließlich 11. Dezember lädt jeder der dabei sein möchte, einen entsprechenden Beitrag bei YouTube hoch. Der Song muss sowohl im Titel als auch bei den Tags mit dem Zusatz ThomannXMas2016versehen sein. Unter allen eingereichten X-Mas Songs sucht die Jury fünf Finalisten aus. Alle Musikrichtungen sind herzlich willkommen.

Vom 16. bis einschließlich 22. Dezember 2016 stimmen Kunden in der Finalrunde auf thomann.de ab. Unter allen Votern verlost Thomann fünfmal 50-Euro-Thomann-Gutscheine verlost. Am 23. Dezember werden die Finalisten per YouTube über ihre Platzierung benachrichtigt und das Ergebnis auf dem t.blog veröffentlicht. Die Finalisten haben bis einschließlich 01. Januar 2017 Zeit ihren Gewinn zu bestätigen.

Alle Informationen zum Thomann X-Mas Song Contest 2016 und die vollständigen Teilnahmebedingungen des Wettbewerbs finden Interessierte auf dem t.blog.

www.thomann.de