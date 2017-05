Playalong: „Sweet Home Alabama“ Lynyrd Skynyrd

Neben Welt-Hits wie „Smoke On The Water“ und „Stairway To Heaven“ gehört „Sweet Home Alabama“ von Lynyrd Skynyrd zu den Klassikern des Gitarre-Rocks.

Unser Playback transportiert die Qualitäten der ursprünglichen Rhythmusgruppe und der drei Gitarristen Allen Collins, Ed King und Gary Rossington zu dir nach Hause.

Dieses Jam Playalong Paket enthält folgende Versionen und Jam Tracks des Songs:

SOUND-Files (mp3):

Mix (Komplettversion mit allen Instrumenten/Gesang)

ohne Bass

ohne Drums

ohne Gitarre 1

ohne Gitarre 2

ohne Piano

ohne Vocals

Inkl. Leadsheet und Drumpattern.