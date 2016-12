Unter dem Titel Lang Lang Klavierschule für Kinder veröffentlicht Alfred Music mit Lang Lang – dem zur Zeit weltweit erfolgreichsten und populärsten Konzert-Pianisten – die deutschsprachige Ausgabe seiner „Lang Lang Piano Method“.

Lang Lang, der selbst bereits im Alter von drei Jahren mit dem Klavierspiel begonnen hat und seinen ersten Klavierabend mit fünf gab, möchte mit der Lang Lang Klavierschule für Kinder seine Leidenschaft für das Klavierspiel mit jungen Einsteigern teilen. Schon mit neun wurde er am Zentral-Musikkonservatorium in Peking angenommen und erhielt etliche Auszeichnungen. Mit dreizehn spielte er bereits alle Chopin-Etüden und mit siebzehn wurde er über Nacht zum Star.

Bereits Millionen Menschen hat Lang Lang für das Klavierspiel begeistern können. Allein in China wird dem ‚Lang Lang-Effekt’ zugeschrieben, über 40 Millionen Kinder zum Klavierlernen ermuntert zu haben.

Seine neue Lang Lang Klavierschule für Kinder lässt nun auch Klavieranfänger in Deutschland daran teilhaben. Sie ist der neue Weg, mit dem beliebtesten Konzert-Pianisten Klavier spielen zu lernen. Lang Lang selbst hat seine Fachkompetenz und Erfahrung in diese Methode einfließen lassen. Das Ziel: Die motorischen Fertigkeiten und die musikalische Ausdrucksfähigkeit von Beginn an zu fördern.

Und das alles in kindgerechter Weise mit Vierfarb-Illustrationen, Lehrer-Begleitstimmen, Quizspielen sowie online verfügbaren Hörbeispielen, Lösungsseiten u.v.m. Schritt für Schritt, in drei Bänden begleitet Lang Lang die Schüler auf ihren aufregenden Abenteuern, ob auf einer Reise nach Afrika oder China, bei einem Feuerwerk oder Drachenboot-Rennen oder sogar im Weltall auf fernen Galaxien!

Von Anfang an fördern die lustigen und einfallsreichen Klavierstücke die gleichberechtigte Entwicklung beider Hände.

