Korg Monologue vorgestellt!

Für Januar 2017 kündigt Korg mit dem Monologue einen neuen monotonen Analogsynthsizer im Minilogue-Design an.

Mit dem 25-tastigen Monologue stellt Korg einen Synthie der nächsten Generation vor. Erhältlich ist das handliche Gerät zudem in 5 ansprechenden Farben. Die Parameter der analogen Schaltung sind genau wie beim Vorbild Minilogue ebenfalls komplett programmierbar. Das Instrument soll einen ausgesprochen eigenen und dazu kraftvollen Sound mit flexibler bereit. Bandbreite, welcher in der Praxis das Spektrum von extremen Bässen bis zu ausdrucksstarken Lead-Sounds bedient. Der interne Step Sequenzer erlaubt dabei ein intuitives und komplexes Editieren, was eine enorme Bereicherung in Punkto Soundmodulation darstellt. Erhältlich ist der Monologue in den Farben Silber (SV), Schwarz (BK), Rot (RD), Blau (BL) und Gold (GD).

Hier die Fakten zum Monologue in Kürze:

Monofoner analoger Synthesizer mit neuartiger Synthesestruktur

2VCO, 1VCF, 1EG, 1VCA, and 1LFO, Waveshaping und Drive

Voll programmierbar, 100 Programs (80 Programs belegt)

16-Step Sequenzer mit umfangreicher Motion Sequence-Technologie

Microtuning für eigene Skalen und Tonalitäten

Oszilloskop-Funktion zur Visualisierung der Wellenform

Batteriebetrieben für Mobilität

Robuste Aluminium-Oberfläche, Chassis-montierte Regler, gummierte Potis und echte Holz Rückwand

MIDI, USB MIDI und Audio Sync

Direkte Synchronisation mit Minilog, SQ1, Volca, Electribe, etc.

Fünf Farbvarianten: Silber (SV), Schwarz (BK), Rot (RD), Blau (BL) und Gold (GD).

Ein finaler Preis des im Januar erscheinenden Monologue wird von Korg noch bekanntgegeben.

www.korg.com/de